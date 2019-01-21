Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Samsun ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zamanla karlakarışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor, Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahmini şöyle:

Bugün, İstanbul'da ise havanın hafif yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, hava sıcaklığının ülkenin batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Ülkenin batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA YAĞIŞLI OLACAK



İstanbul'da da bugün (21 Ocak 2019) havanın parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu olması bekleniyor.

