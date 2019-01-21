HABER

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 07:56 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da bugün (21 Ocak 2019) hava yağışlı olacak. Hava sıcaklığına ilişkin tahminlerde ise, ülkenin batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, hava sıcaklığının ülkenin batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bugün, İstanbul'da ise havanın hafif yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahmini şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Samsun ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zamanla karlakarışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor, Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkenin batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA YAĞIŞLI OLACAK

İstanbul'da da bugün (21 Ocak 2019) havanın parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu olması bekleniyor.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Vitesi karıştıran kadın markete girdiVitesi karıştıran kadın markete girdi
Ankara'da korkutan olay! Komşularının sözleri kan dondurdu!Ankara'da korkutan olay! Komşularının sözleri kan dondurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 ocak hava durumu istanbul

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist öldürüldü

Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kaza yaptı! Yaralılar var

Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kaza yaptı! Yaralılar var

Vitesi karıştıran kadın markete girdi

Vitesi karıştıran kadın markete girdi

Komşularının sözleri kan dondurdu! Şizofren hastası kadın alevlerin arasında kaldı!

Ankara'da korkutan olay! Komşularının sözleri kan dondurdu!

Üsküdar'da gece yarısı korkunç kaza!

Üsküdar'da gece yarısı korkunç kaza!

Sesleri duyan komşuları hemen polisi aradı! Karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Sesleri duyan komşuları hemen polisi aradı! Dehşet evi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.