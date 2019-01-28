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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 09:38 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bu günlerde bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Yurdun büyük kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı bölgelerimizde yoğun kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'nin sitesinde bazı illerimiz için yoğun kar yağışı uyarısı ve çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, Edirne, Çanakkale, Mersin, Osmaniye, Hatay, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında ve Hatay çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Bitlis, Hakkari, Muş'un güneydoğusu ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara'da 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönünden hafif ara sıra orta kuvvette Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bitlis, Hakkari, Muş'un güneydoğusu ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) ve güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklenmektedir. Yerde mevcut yüksek miktardaki kar örtüsünün üzerine yoğun kar yağışları meydana geleceğinden, bölgede eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Adana'nın kıyı kesimleri ile Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Hakkari ve Van çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bitlis, Hakkari, Muş'un güneydoğusu ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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