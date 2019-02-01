HABER

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 07:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. İstanbul'da ise havanın bulutlu ve sabah saatlerinde yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu ve iç ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgar genellikle batı ve güneybatı yönlerinden hafif arasıra orta, akşam saatlerine kadar iç kesimlerde yer yer kuvvetli kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul'da havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu olması bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, arlıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağmur şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Bel ağrısına çözümü böyle buldu Bel ağrısına çözümü böyle buldu
Adana'da gece yarısı EYP'li saldırıAdana'da gece yarısı EYP'li saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 şubat hava durumu İstanbul hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Survivor Merve Aydın’ın isyanı

Survivor Merve Aydın’ın isyanı

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bin 500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı! Şehrin yanı başında...

Bin 500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı! Şehrin yanı başında...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 2 milyonluk soygun! Alarm çaldı ama...

Bursa'da 2 milyonluk soygun! Alarm çaldı ama...

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Adana'da gece yarısı EYP'li saldırı

Adana'da gece yarısı EYP'li saldırı

Günlük burç yorumları 1 Şubat Cuma (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Ankara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef oldu

Dumanı gören dışarı fırladı ama... 'Kurtaramadık yazık oldu'

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Mehmet Ferden Çarıkçı atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.