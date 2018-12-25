Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ,Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi beklenen yağışların Yalova, İzmir'in güney ilçeleri, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Marmara'nın doğusunun yüksekleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte İç ve Doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Güney ve batı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.