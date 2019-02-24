Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar ne kadar sürecek?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara’nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da havanın 24 Şubat Pazar günü çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Pazartesi günü ise kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde bu gece ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışı olacağı tahmin ediliyor." ifadesini kullanmıştı.
İSKİ'DEN DONMA UYARISI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceğini, bu nedenle su sayaç ve tesisatlarının donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.
AKOM'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'den (AKOM) kentte etkili olan kar yağışı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "7 bin 083 personel, 1 bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracıyla E-5 (D-100), TEM karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmektedir. Kar yağışının başlamasıyla birlikte İBB tarafından 5 bin ton tuz kullanılmıştır" denildi.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer pus bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara'nın doğu kesimlerinin bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyılarının hafif karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Batı Karadeniz’in batısı kar yağışlı; Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Kuzey Ege’nin kuzeyi kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (60-75 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi 3,5 ila 4,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi ile akşam saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
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