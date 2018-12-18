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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 07:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava Trakya bölgesini etkisi altına alacak. Gece saatlerinde şiddetini artırması beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah Sivas ve Kars, öğle saatlerinde Hakkari, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2),Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla ve Antalya'da çok kuvvetli (51-75 kg/m2),Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; gece saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

ADIYAMAN °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

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