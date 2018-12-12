Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağacak mı?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin günlük tahminler duyurusunda ise İstanbul'da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.

İSTANBULLULAR DİKKAT



'Meteorolojik görünüm' duyurunda şu ifadelere yer verildi:

Çok bulutlu, Trakya hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GENELİ İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ



Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.