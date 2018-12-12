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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağacak mı?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 07:48 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmininde İstanbul için karla karşık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görülebileceği belirtildi. Günlük tahminler bölümündeki uyarıda hava sıcaklığının da 2 ila 4 derece azalacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin günlük tahminler duyurusunda ise İstanbul'da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.

İSTANBULLULAR DİKKAT

'Meteorolojik görünüm' duyurunda şu ifadelere yer verildi:

Çok bulutlu, Trakya hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

havduruu

TÜRKİYE GENELİ İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Elazığ ve Malatya dışında Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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