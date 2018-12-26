Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağacak mı?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Rize ve Trabzon kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak; İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde hissedilir derecede (6-12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güney ve batı, Marmara ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara ve Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Rize ve Trabzon kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI



Yağışların; İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın, güney ve batı, Marmara ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara ve Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.