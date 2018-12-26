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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağacak mı?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 07:15 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'de soğuk ve yağışlı hava etkisini devam ettirecek. Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar beklenirken fırtına alarmı verildi. Kar yağışı iç ve doğu bölgeleri için yoğun kar yağışı beklenirken, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine de sel uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağacak mı?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Rize ve Trabzon kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak; İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde hissedilir derecede (6-12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güney ve batı, Marmara ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara ve Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Rize ve Trabzon kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, güney ve batı, Marmara ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara ve Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 2°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı

ANKARA -4°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı

İZMİR 3°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU -5°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu gececeği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ 2°C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz

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