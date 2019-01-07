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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı bugün ve yarın da devam edecek. Peki, yurtta havalar nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar etkili olacak? İşte bu soruların yanıtları...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?)

İstanbul için Meteoroloji ve İBB'nin uyarılarının ardından beklenen uyarı dün akşam saatlerinde başladı. Yağış gece saatlerinde etkisini gösterdi ve kent genelinde örtü oluşturdu. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Türkiye genelinde havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son hava tahmini uyarısı...

Meteoroloji’nin yayınladı son hava durumu raporuna göre Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bugün Hakkari ve Şırnak’ın doğusunda, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş’un batısı ile Elazığ’ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm) olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

istanbul

TRAFİKTE YOĞUNLUK YÜZDE 67’YE ULAŞTI

İstanbul’da kar yağışıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 08.15’te yüzde 67’ye ulaştı.


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