Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

Türkiye geçtiğimiz yıla nazaran daha sert bir kış yaşıyor, doğu karla mücadele ederken yer yer iç ve batı bölgelerde de kar yağışı etkili oluyor. Yeni karlı ve soğuk hava dalgası için küresel tahmin sistemleri raporları ipucu veriyor. Son dakika verilerine göre 2019’un ilk günlerinde sert bir hava dalgası yurdu bekliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yoğun kar bırakacak ve hava sıcaklıklarını ciddi şekilde düşürecek soğuk hava dalgası 2019 yılının ilk haftasında yurdu etkileyecek. Tahminlere göre 3-4 Ocak’ta yurda giriş yapacak olan karlı hava dalgası birkaç gün sürecek fakat ciddi kar yağışı yaşatacak.

MARMARA İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR UYARISI

Öte yandan bugün Marmara Bölgesi'nde yağışların Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak.

AA'nın haberine göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde, yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.