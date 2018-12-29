HABER

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

Yeni yılın ilk haftasında yoğun kar yağışı ve ciddi soğuklar geliyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre; özellikle 2019'un ilk günlerinde İstanbul dahil yurdun önemli bir bölümünü soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisi altına girecek. Küresel tahmin sistemlerinin İstanbul'da kar yağışı için işaret ettiği tarih ise 3-4 Ocak. Öte yandan bugün Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, bölgenin diğer yerlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Türkiye geçtiğimiz yıla nazaran daha sert bir kış yaşıyor, doğu karla mücadele ederken yer yer iç ve batı bölgelerde de kar yağışı etkili oluyor. Yeni karlı ve soğuk hava dalgası için küresel tahmin sistemleri raporları ipucu veriyor. Son dakika verilerine göre 2019’un ilk günlerinde sert bir hava dalgası yurdu bekliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yoğun kar bırakacak ve hava sıcaklıklarını ciddi şekilde düşürecek soğuk hava dalgası 2019 yılının ilk haftasında yurdu etkileyecek. Tahminlere göre 3-4 Ocak’ta yurda giriş yapacak olan karlı hava dalgası birkaç gün sürecek fakat ciddi kar yağışı yaşatacak.

MARMARA İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR UYARISI

Öte yandan bugün Marmara Bölgesi'nde yağışların Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak.

AA'nın haberine göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde, yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT!

Rüzgarın, bölgede güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

ÜLKE GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı (Erzincan dışında), Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Isparta, Çorum, Bayburt, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Bayramiç'te bal kabağı üreticisinin yüzü güldüBayramiç'te bal kabağı üreticisinin yüzü güldü
Yılbaşı öncesi polisten huzur denetimi (1)Yılbaşı öncesi polisten huzur denetimi (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Marmara hava durumu hava tahmini kar yağışı Meteoroloji sıcaklık

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

Yılbaşı öncesi İstanbul Emniyeti harekete geçti!

Yılbaşı öncesi İstanbul Emniyeti harekete geçti!

OHAL Komisyonu'ndan başvuru kararı!

OHAL Komisyonu'ndan flaş karar! Reddedildi

TEM'de zincirleme trafik kazası! Ekipler olay yerinde

İstanbullulara sabah şoku! Ekipler olay yerinde

3 aydır sahte kimlik ve polis üniformasıyla geziyordu! Yakalandı

Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı

Diyanet’ten yılbaşı ‘uyarısı’

Diyanet’ten yılbaşı ‘uyarısı’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.