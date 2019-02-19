Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonu İstanbul'da kar bekleniyor. Meteoroloji'nin internet sitesinden yer alan haritalı 5 günlük tahminde, cumartesi günü ve pazar günü, İstanbul başta olmak üzere Trakya ve Marmara Bölgesi'nin çevresi kar etkisi altına girecek.
Meteoroloji'nin tahminlerinde, cumartesi ve pazar günü başkent Ankara'da da kar yağışının etkili olacağı belirtiliyor.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı
Ünlü oyuncunun hapsi isteniyordu! Karar verildi
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum