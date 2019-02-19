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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 15:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin raporuna göre, İstanbul'da cumartesi ve pazar günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonu İstanbul'da kar bekleniyor. Meteoroloji'nin internet sitesinden yer alan haritalı 5 günlük tahminde, cumartesi günü ve pazar günü, İstanbul başta olmak üzere Trakya ve Marmara Bölgesi'nin çevresi kar etkisi altına girecek.

Meteoroloji'nin tahminlerinde, cumartesi ve pazar günü başkent Ankara'da da kar yağışının etkili olacağı belirtiliyor.

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