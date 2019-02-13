HABER

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbullular dikkat)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 08:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken Marmara Bölgesi'nde ise yağmur ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç),Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Mersin’in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri (Toroslar Mevkii) ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (20-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SAMSUN 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -10°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

PARTNERBerlin in İstanbulBerlin in İstanbul
Palandöken’de gündüz kayakta, gece eğlence mekanında eğlendilerPalandöken’de gündüz kayakta, gece eğlence mekanında eğlendiler
Kartal'da riskli binaların yıkımı sürüyor Kartal'da riskli binaların yıkımı sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu İstanbul hava durumu 13 şubat hava durumu

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÇOK SERT BİR HAVA GELİYOR....SEL VE FIRTINA ORTALIĞI KASIP KAVURACAK DİKKAT.TARIM BAKANIMIZIN KULAĞI SAĞIR GALİBA. KÖYLÜYÜ DAHA NE KADAR DÜZDÜRECEĞİZ DEVLETİN GÖREVLİLERİNE SAYIN BAŞAN...AŞI KÜPE MUAYENE BEDAVA OLACAKTI AHNİ. 2 AY OLDU SÖZ VERELİ DİKKAT.......YAHU KİMSE KİMSYEİ ENAYI YERİNE GÖRMESİN DİİKAT...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Şişli'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Eski koca dehşeti!

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adıyaman'daki okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 24 öğrenci tedavi altına alındı

Zehirlenme şüphesi! Hastaneye koştular

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.