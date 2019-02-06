Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Trakya’ya kar yağışı, öğle saatlerinde itibaren Bulgaristan sınırından giriş yaptı. Yıldız Dağlarında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulurken, Türkiye’nin Bulgaristan’a ulaşımını sağlayan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 7 santimetreye ulaştı.

Karayolları yetkilileri, Dereyköy Sınır Kapısı'na ve dağlık kesimlerdeki yerleşim yerlerine gidecek sürücüleri kar lastiği olmadan yola çıkmamaları ve zincir takmaları uyarısında bulundu.

Hava durumunun ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı hariç, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yüksek bölgeleriyle Bolu, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.