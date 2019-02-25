Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Sağanak yağış ve fırtına uyarısı)

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalan Tüürkiye'nin büyük bölümünde, yeni haftayla birlikte sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN BATISINDA KAR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının; kuzeybatı kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.