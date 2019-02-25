Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Sağanak yağış ve fırtına uyarısı)

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalan Tüürkiye'nin büyük bölümünde, yeni haftayla birlikte sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'NIN BATISINDA KAR
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıklarının; kuzeybatı kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU
İSTANBUL 1°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerine kadar Avrupa yakası karla karışık yağmurlu
ANKARA 0°C, 10°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu
IZMIR 5°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
BOLU -2°C, 11°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu
TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
ERZURUM -10°C, 3°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DIYARBAKIR 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
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