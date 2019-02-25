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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Sağanak yağış ve fırtına uyarısı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 07:17 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini geldi. Hafta sonunu kar yağışının etkisi altında geçiren İstanbul'da yeni haftada sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre 25 Şubat pazartesiden (bugün) itibaren hafta boyunca Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yağışlarla beraber kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Yetkililer çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyarıyor...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Sağanak yağış ve fırtına uyarısı)

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalan Tüürkiye'nin büyük bölümünde, yeni haftayla birlikte sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN BATISINDA KAR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının; kuzeybatı kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL 1°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerine kadar Avrupa yakası karla karışık yağmurlu

ANKARA 0°C, 10°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu

IZMIR 5°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

BOLU -2°C, 11°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu

TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

ERZURUM -10°C, 3°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DIYARBAKIR 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

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