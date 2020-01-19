Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı (Sağanak yağış ve kar geliyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Ocak 2020 hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

19 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu