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  4. Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı (Sağanak yağış ve kar geliyor)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı (Sağanak yağış ve kar geliyor)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2020 08:34 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminine göre, Marmara, Batı Karadeniz ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Ankara'da kar bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı (Sağanak yağış ve kar geliyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Ocak 2020 hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

19 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 4°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 2°C
Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 2°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

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3

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5

UZUN VADELİ TAHMİNDE İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki uzun vadeli tahminler bölümündeki verilere göre, İstanbul'da perşembe ve cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor. Önümüzdeki haftada sıcaklıklarda da düşüş bekleniyor.

uzunvadeli

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19 ocak hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı sağanak yağış İstanbul hava durumu

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