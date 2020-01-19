Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı (Sağanak yağış ve kar geliyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Ocak 2020 hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise, kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 2°C
Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 2°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS °C, -9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
UZUN VADELİ TAHMİNDE İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki uzun vadeli tahminler bölümündeki verilere göre, İstanbul'da perşembe ve cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor. Önümüzdeki haftada sıcaklıklarda da düşüş bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum