Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve fırtına uyarısı)

Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Ege Denizi'nde rüzgarın bugün (Salı) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz’de rüzgarın Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatleri arasında (30.01.2019 07:00 - 17:00 L) doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, Doğu Akdeniz’in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 30.01.2019 Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BÜNYAMİN SÜRMELİ: AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Öte yandan CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de canlı yayında hava durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı:

"Sel de çok ciddi bir risk, şu saatten sonra gelecek güçlü yağışlar ayrı bir risk. Şu anda dereler, nehirler dolmuş taşmış durumda. 200 - 250 kilogram yağış düştü. O nedenle şu anda gelecek yağış çok önemli. Aşırı bir yağış var. Bugün akşam saatlerinde yağış bekliyoruz ama yarın özellikle gün ortalarından itibaren aşırı yağış var. Antalya merkez ve Bodrum. Çok enteresan iki nokta var. Yağışın yoğunlaştığı alan Bodrum çevreleri ve Antalya dolayları...