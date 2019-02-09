Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar bekleniyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerde görülecek yağışların yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, çığ riski ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu olması bekleniyor, yağışların bu sabah saatlerinde kentin doğusunda görülmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinin aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı hafif yağmurlu, doğu kesimleri ile Karaman çevrelerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Diyarbakır çevreleri hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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