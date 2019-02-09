Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar bekleniyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI



Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerde görülecek yağışların yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, çığ riski ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI



Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?



İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu olması bekleniyor, yağışların bu sabah saatlerinde kentin doğusunda görülmesi bekleniyor.