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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar uyarısı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 07:51 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan, Meteoroloji'den bir hortum uyarısı daha geldi.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak, Antalya'nın doğusunun yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (40-70 Km/saat) ve yağış anında kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde, Marmara, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların genellikle kuvvetli (30-60 Kg/m2), Antalya'nın doğusu ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına ile hortum riski gibi olumsuz durumlara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güney yönlerden Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (40-70 Km/saat) ve yağış anında kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde, Marmara, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR UYARISI

Antalya'nın doğusunun ve Konya'nın güneyinin 1200 m. ve üzeri rakımlı yerlerindeki kar yağışlarının gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm. ve üzeri) olması beklendiğinden, başta Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yollarında olmak üzere buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
yoğun kar kuvvetli yağış Meteoroloji hava durumu

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