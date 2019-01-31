Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak, Antalya'nın doğusunun yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (40-70 Km/saat) ve yağış anında kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde, Marmara, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.