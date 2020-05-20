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Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! Sağanak yağmur öncesi son sıcak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 08:08 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Yarın Balkanlar üzerinden gelecek sağanak yağışlar öncesi hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! Sağanak yağmur öncesi son sıcak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bu akşam saatlerinde batı kesimler ile öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz'de 2 ila 5 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yarından itibaren Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen serin ve sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışların pazar gününe kadar devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların 10 ila 15 derece düşmesi tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli

ANKARA 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 35°C

Az bulutlu, bu akşam ile öğle saatlerinde parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ERZURUM 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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