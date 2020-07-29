HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! Yağış alan yerler serinlik, diğer bölgelerde sıcaklık artıyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! Yağış alan yerler serinlik, diğer bölgelerde sıcaklık artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 08:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıkların yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! Yağış alan yerler serinlik, diğer bölgelerde sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Havva sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
Esenyurt’taki şüpheli şahıs ortalığı ateşe verdiEsenyurt’taki şüpheli şahıs ortalığı ateşe verdi
AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?

En Çok Okunan Haberler

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

Valilik duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

Valilik duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

İlginizi Çekebilir

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Diğer Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sancaktepe'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü kazada öldü

Sancaktepe'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü kazada öldü

Sosyal medya düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Esenyurt’taki şüpheli şahıs ortalığı ateşe verdi

Esenyurt’taki şüpheli şahıs ortalığı ateşe verdi

Otomobilde dehşet anları! Yanındaki kadını önce dövdü sonra da seyir halindeki araçtan attı

Otomobilde dehşet anları! Önce dövdü sonra da araçtan attı

Çorum'da bunalıma giren şahıs minareye çıktı

Çorum'da bunalıma giren şahıs minareye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.