Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor (26 Kasım hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Antalya il genelinde çok kuvvetli yer yer şiddetli(51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yağışların; Burdur ve Isparta çevreleri, Konya'nın batı ilçeleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji'nin 'Türkiye için uyarı durumu' haritasında Antalya, Burdur ve Isparta için 'turuncu' uyarı verildi. Meteoroloji'nin sitesinde turuncu uyarı için, 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' tanımı yer alıyor.
Rüzgarın; güneydoğu yönlerden Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 7°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
DÜZCE 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ZONGULDAK 13°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
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