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Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor (26 Kasım hava durumu)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2019 08:18 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün (26 Kasım) Antalya, Burdur, Isparta çevreleri ile Konya'nın batı ilçeleri ve Afyon'un güney ilçelerinde 'şiddetli', 'kuvvetli' ve 'çok kuvvetli yağış' beklendiği belirtildi. İstanbul'da ise, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiği belirtildi. Uyarı durumu haritasında ise, Antalya, Burdur ve Isparta için 'turuncu' uyarı verildi.

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor (26 Kasım hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya il genelinde çok kuvvetli yer yer şiddetli(51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Burdur ve Isparta çevreleri, Konya'nın batı ilçeleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3 İL İÇİN 'TURUNCU' UYARI

Meteoroloji'nin 'Türkiye için uyarı durumu' haritasında Antalya, Burdur ve Isparta için 'turuncu' uyarı verildi. Meteoroloji'nin sitesinde turuncu uyarı için, 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' tanımı yer alıyor.

FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; güneydoğu yönlerden Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL 26 KASIM HAVA DURUMU

BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

DÜZCE 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK 13°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

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