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Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 08:44 | Son Güncelleme

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise
şöyle:

Ankara: Az bulutlu 31
İstanbul: Az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Az bulutlu 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39


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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu

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