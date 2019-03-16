Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl'ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.