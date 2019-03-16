HABER

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 09:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni tahminler geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı açıklandı. Yurdun batı kesimlerde havalar ısınırken, sıcaklıklar iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl'ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Bursa: Parçalı bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 10

(AA/İHA)

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
Çığ nedeniyle kapanan yol 6 saat sonra açıldıÇığ nedeniyle kapanan yol 6 saat sonra açıldı
Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden ettiKarabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu marmara hava durumu hava sıcaklıkları Son dakika son dakika hava durumu 16 mart hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 2 yorum
vatandaşın yüzunu ancak hava durumu guldurur zaten
4 derece de çokmuş yahu.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palandöken Dağı'nda rezil olay! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'nda rezil olay!

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege Denizi'nde bir deprem daha

06.44'te bir deprem daha oldu!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde silah sesleri!

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.