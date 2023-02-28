Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! 2 gün boyunca 5 bölgede etkili olacak (28 Şubat hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın yurdun batı ve kuzey kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Toz taşınımı bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, yarın ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'de görülecek.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile beraber batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, güneydoğu, yurdun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

