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Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

30.08.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunda, Trakya için bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne (Havsa, Uzunköprü, Meriç, İpsala, Keşan, Enez çevreleri) ve Kırklareli'nin (Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy çevreleri) güneyi ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ( Saray, Ergene, Muratlı, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Malkara çevreleri) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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