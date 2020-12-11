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Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Aralık İstanbul'da hava durumu)

11.12.2020 11:12 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Aralık verilerine göre Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Antalya ve Mersin için turuncu alarm veren Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İKİ İL İÇİN TURUNCU ALARM

Meteoroloji, Antalya ve Mersin için turuncu alarm verdi. Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

TURUNCU ALARM NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

turuncu

11 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anamur, Bozyazı ve Aydıncık çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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