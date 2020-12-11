Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İKİ İL İÇİN TURUNCU ALARM

Meteoroloji, Antalya ve Mersin için turuncu alarm verdi. Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

TURUNCU ALARM NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.