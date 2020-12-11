Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Antalya ve Mersin için turuncu alarm verdi. Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anamur, Bozyazı ve Aydıncık çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu