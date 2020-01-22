Meteoroloji'den üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, akşam ise doğusunda, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

AKDENiZ'DE FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıya göre, Akdeniz'de yarın akşam rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

6 İL İÇİN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI

Karadeniz Bölgesi'nde Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Sinop ve Kastamonu için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Sinop ve Kastamonu'nun yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.