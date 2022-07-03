Meteoroloji’den uyarı geldi! Bu 3 güne dikkat! Hava adeta yanacak…

Hava durumu ile ilgili son dakika uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini güncelledi. Buna göre yurdun büyük kesiminde açık havanın görülmesi beklenirken, bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmine göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI GELDİ

Hava forum sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiler ise tedirgin etti. Yapılan son açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Kritik Uyarı: Pazar, Pazartesi ve Salı günleri Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecelere dayanıyor. Hava adeta yanacak. Rüzgar kuvvetli. Orman yangını ve yayılması için şartlar çok tehlikeli seviyede. Tedbirli ve dikkatli olmalıyız. 3 gün çok önemli!

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ GÖRECEK

Sıcak hava dalgasıyla birlikte Aydın, Denizli ve Diyarbakır'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Şanlıurfa için hava durumu tahmini ise 41 derece olarak gösteriliyor. Antalya'da sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak. İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. İzmir'de hava sıcaklığı 38 derecelere ulaşacak. Ankara'da ise sıcaklıklar 28 derece civarında olacak.

"SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK"

3-9 Temmuz tarihleri arasındaki tahminlere göre; bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan MGM, "Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 32°C

Az bulutlu

EDİRNE 19°C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 23°C, 38°C

Az bulutlu

İZMİR 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 32°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 14°C, 27°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C

Az bulutlu

KONYA 14°C, 28°C

Az bulutlu

YOZGAT 10°C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 31°C

Az bulutlu

VAN 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, pazar öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



