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  4. Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon'un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölgedeki illerde meydana gelmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ani sel, tipi, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Rize Artvin giresun Trabzon kar yağışı

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