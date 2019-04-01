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Meteoroloji'den yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 20:50 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. (AA)

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Meteoroloji yağış

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