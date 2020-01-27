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Meteoroloji'den yağış uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.01.2020 08:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde havanın yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12
Erzurum: Az bulutlu -2
Diyarbakır: Az bulutlu 11

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış

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