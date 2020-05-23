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Meteoroloji'den yağış uyarısı! (23 Mayıs yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 09:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Antalya, Kütahya ve Diyarbakır çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı! (23 Mayıs yurtta hava durumu)

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Antalya, Kütahya ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; sabah saatlerine kadar Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI KUZEY, İÇ VE BATI KESİMLERİNDE AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerine kadar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), öğle saatlerinden itibaren Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında Kuzey ve Kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güney batı yönlerden (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Kaynak: İHA

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