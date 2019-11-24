Meteoroloji'den yağış uyarısı! (24 Kasım'da İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara'nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne'nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri (Çatalca ve Arnavutköy) hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçeleri yer yer sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece yer yer sisli ve puslu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
YURTTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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