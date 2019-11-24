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Meteoroloji'den yağış uyarısı! (24 Kasım'da İstanbul'da hava nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 07:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine İstanbul'da bugün öğleden sonra yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Ayrıca İstanbul'da pazartesi ve salı günü de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı! (24 Kasım'da İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara'nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne'nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

24 KASIM İL İL HAVA DURUMU

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri (Çatalca ve Arnavutköy) hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçeleri yer yer sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece yer yer sisli ve puslu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

YURTTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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