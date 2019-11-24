Meteoroloji'den yağış uyarısı! (24 Kasım'da İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara'nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne'nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

24 KASIM İL İL HAVA DURUMU

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri (Çatalca ve Arnavutköy) hafif sağanak yağışlı