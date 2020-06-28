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Meteoroloji'den yağış uyarısı! 28 Haziran yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 09:26 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Haziran verilerine göre Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 28 Haziran yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

28 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Kaynak: İHA

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