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Meteoroloji'den yağış uyarısı! (30 Mayıs yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 08:59 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye'nin kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı! (30 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yurdun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

30 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 21
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

Kaynak: İHA

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