HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den yağış uyarısı! 4 Temmuz 2020 yurtta hava durumu

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 4 Temmuz 2020 yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 09:04 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz verilerine göre Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Tokat ve Trabzon çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 4 Temmuz 2020 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Tokat ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

4 TEMMUZ 2020 YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Otomobil ineğe çarptı, ineğin sahibine ceza kesildiOtomobil ineğe çarptı, ineğin sahibine ceza kesildi
Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Diğer Haberler
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Yazın bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler

Yazın bu belirtilere dikkat! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Otomobil 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı

Otomobil uçurumdan yuvarlandı! Yaralılardan 3'ü çocuk

Yer: Antalya! Defineciler 2 bin yıllık eserleri parçaladı

2 bin yıllık eserleri parçaladılar

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Tünelde otomobilin çarptığı ineğin sahibine 1800 TL ceza

Otomobil ineğe çarptı, ineğin sahibine ceza kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.