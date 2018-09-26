Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası için uyarıda bulundu.

Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçeleri ile İstanbul ve bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin edildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Yapılan açıklamada, "Rüzgarın; Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden fırtına (50-80 km/sa), Marmara'nın güneybatısında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( çatı uçması, ağaç ve ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.