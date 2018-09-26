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Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 07:50 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Karadeniz bölgelerini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava konusunda uyardı. Sağanak yağmurun ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı Marmara'da çok sayıda deniz ulaşımı seferinde iptaller yaşanıyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası için uyarıda bulundu.

Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçeleri ile İstanbul ve bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin edildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan açıklamada, "Rüzgarın; Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden fırtına (50-80 km/sa), Marmara'nın güneybatısında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( çatı uçması, ağaç ve ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

BAZI İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İDO’nun 26.09.2018 tarihinde yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal olan seferler şöyle:

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 - 10.55 seferi,
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 08.45 seferi,
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.45 seferi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise, 07.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde aralıklarla kuvvetli (50-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji hava durumu İstanbul hava durumu 26 eylül hava durumu

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