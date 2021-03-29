Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (29 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ZİRAİ METEOROLOJİK UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.