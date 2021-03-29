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Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (29 Mart yurtta hava durumu)

29.03.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre bugün Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışlı hava, çarşamba ve perşembe yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Yağışlı havanın cuma günü İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (29 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ZİRAİ METEOROLOJİK UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre bugün Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışlı hava, çarşamba ve perşembe yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Yağışlı havanın cuma günü İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.

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29 MART YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KONYA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

AMASYA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
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