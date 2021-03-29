Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (29 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre bugün Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışlı hava, çarşamba ve perşembe yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Yağışlı havanın cuma günü İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
AMASYA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu