Meteoroloji'den yarın için (6 Ocak) kritik hava durumu uyarısı (İstanbullular dikkat)

BU SAATLERE DİKKAT İstanbul ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri için yapılan uyarıda bu akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen yağışların, saat 00:00 sıralarında kuvvetlenerek salı günü gece yarısına kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

YOĞUN KAR UYARISI



Ayrıca, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde görülecek olan kar yağışlarının, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri olmak üzere buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN 'TURUNCU' VE 'KIRMIZI' UYARI



Yarın için Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Niğde ve Adana için 'turuncu', Mersin için ise 'kırmızı' uyarı verildi.

'TURUNCU' VE 'KIRMIZI' UYARI NEDİR?

Meteoroloji'nin sitesinde turuncu uyarı, "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." ifadeleri ile tanımlanırken kırmızı uyarı için 'Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.' tanımı yer alıyor.





