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  4. Meteoroloji'den yarın için (6 Ocak) kritik hava durumu uyarısı (İstanbullular dikkat)

Meteoroloji'den yarın için (6 Ocak) kritik hava durumu uyarısı (İstanbullular dikkat)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 14:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Uyarıda, 'Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi. Yapılan son açıklamada ise, yarın için Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Niğde ve Adana'da 'turuncu', Mersin'de 'kırmızı' uyarı verildi.

Meteoroloji'den yarın için (6 Ocak) kritik hava durumu uyarısı (İstanbullular dikkat)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi İstanbul ve Balıkesir için son dakika yağış uyarısında bulundu.

Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BU SAATLERE DİKKAT

İstanbul ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri için yapılan uyarıda bu akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen yağışların, saat 00:00 sıralarında kuvvetlenerek salı günü gece yarısına kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

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İSTANBUL İÇİN 'SARI' UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesindeki renkli uyarı bölümünde, İstanbul için yarın 'sarı' uyarı verildi. Sarı uyarı için Meteoroloji'nin sitesinde 'Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.' tanımı yer alıyor.

YOĞUN KAR UYARISI

Ayrıca, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde görülecek olan kar yağışlarının, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri olmak üzere buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN 'TURUNCU' VE 'KIRMIZI' UYARI

Yarın için Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Niğde ve Adana için 'turuncu', Mersin için ise 'kırmızı' uyarı verildi.

'TURUNCU' VE 'KIRMIZI' UYARI NEDİR?

Meteoroloji'nin sitesinde turuncu uyarı, "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." ifadeleri ile tanımlanırken kırmızı uyarı için 'Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.' tanımı yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gelsin rahmet bereketiyle..
bi cacik yok hala
ulan hep aynı seyler , dun de haftasonu icin karla karışık yağmur bekliyoruz diyip uyardiniz insanlari.. Allah in isini daha mi iyi bileceksiniz , haber yapmaya çalışıyoruz görünümü vermeye calisiyosunuz... dün gram bulut yoktu günlük güneşlik hava vardi...
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