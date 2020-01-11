Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu