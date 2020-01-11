HABER
  4. Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 07:30 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerde 5 dereceye kadar yükselecek. Öte yandan Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken, doğu kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don görülecek.

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 16°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇORUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Halk TV, iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldı! Halk TV, iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldı!
Malatya’da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadıMalatya’da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu 11 ocak hava durumu Meteoroloji Meteoroloji Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

İran'dan ABD'nin teklifine ret! 'Boğaza bıçak dayayıp...'

İran'dan ABD'nin teklifine ret! 'Boğaza bıçak dayayıp...'

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Irak'ta 2 gazeteci öldürüldü! 'İntikam alacağız!'

Irak'ta 2 gazeteci öldürüldü! 'İntikam alacağız!'

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk TV, iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldı! Halk TV'nin yeni sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir?

Halk TV, iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldı!

Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı 

Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı 

Kadıköy'de esrarengiz ölüm! Yangına giden ekipler bu halde buldu

Kadıköy'de şüpheli ölüm!

2020 yılının ilk ay tutulması böyle görüntülendi

2020'nin ilk ay tutulması büyüledi! İşte kareler...

Lüleburgaz'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı

13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.