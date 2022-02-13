Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Sağanak yağış geliyor…

Son dakika hava durumu uyarısı geldi. Kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla ve Sinop çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalcağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif yağmurlu
TEKİRDAĞ 3°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 0°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu,öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA 8°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 5°C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA -2°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 9°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ -3°C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA -2°C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, itibaren Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU -4°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -3°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 5°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
SAMSUN 6°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
TOKAT -1°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -9°C, 5°C
Az bulutlu
ERZURUM -12°C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN -4°C, 3°C
Az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 17°C
Az bulutlu
MARDİN 4°C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 19°C
Az bulutlu
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