HABER

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 20:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmininde yeni bir kar yağışı uyarısı yaptı. Çarşamba günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'nun bazı illerinde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesindeki illerde yaşamı durduran kar yağışı, bir gün aradan sonra bu kez İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak. Meteoroloji'nin resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre kar yağışı ilk olarak yarın Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Şırnak ve Van'ı vuracak. Bu kentlerde 20 ile 40 santim arasında kar kalınlığı bekleniyor. Kar yağışının asıl etkisi ise çarşamba günü görülecek.

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'DA ÇOK ETKİLİ KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

Çarşamba günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde çok etkili kar yağışı başlayacak. Bu kar yağışı bazı illerde 2 gün boyunca devam edecek. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı bu bölgelerde hissedilir oranda düşecek ve sıfır değerine inecek.

KAR EN ÇOK ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİLEYECEK

Meteorolojinin tahminlerine göre Marmara bölgesi yağmurun etkisine girirken kar yağışı şu illerde etkili olacak: Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Konya, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Karaman, Aksaray, Niğde, Sivas, Yozgat, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Hakkari, Ardahan ve Kars.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR DOĞUYA KAYIYOR

Kar yağışı iç anadolu illerinin büyük bir kısmında bir gün yoğun bir şekilde etkili olacak. Ancak, Niğde, Karaman ve Konya illerinde kar yağışı 2 gün devam edecek. Doğu Anadolu bölgesinde de kar yağışı cumaya kadar sürecek.

Evde fön nasıl çekilir?


Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki... Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki...
İmamoğlu’ndan Şişli’de greve giden temizlik işçilerine çağrıİmamoğlu’ndan Şişli’de greve giden temizlik işçilerine çağrı
İmamoğlu seçim çalışmalarını Şişli'de yürüttüİmamoğlu seçim çalışmalarını Şişli'de yürüttü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji kar kar yağışı hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni kredi paketi geliyor

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni kredi paketi geliyor

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de lise öğrencisine kemerle öldüresiye dayak

Lise öğrencisine korkunç dayak! Dehşet anları kamerada

İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik! Dünyaya resmen duyuruldu

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Çanakkale'nin Gökçeada ve Yenice ilçelerinde okullara kar tatili

Kar durmadı! Bir tatil haberi daha

Rize Valisi'nden korkutan açıklama

Rize Valisi'nden korkutan açıklama

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçıyorlardı...

Komşularının yardımıyla geçiniyor! Yardım çığlığını Ankara'ya ulaştırmak istiyor

Komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.