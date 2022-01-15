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Meteoroloji’den yeni ‘soğuk hava’ uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Daha kuvvetli geliyor…

15.01.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu uyarılarına göre bugün tüm Karadeniz bölgesinde yoğun kar yağışı var. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı yeni açıklamada önümüzdeki hafta sonu için Türkiye’nin yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceğini belirterek ‘Kış şartlarını hissettirecek gibi görünüyor’ dedi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Meteoroloji’den yeni ‘soğuk hava’ uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Daha kuvvetli geliyor…

Son dakika hava durumu haberine göre bugün Karadeniz bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki haftanın hava durumu tahminlerine göre ise Türkiye’nin yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen beklenen soğuk hava dalgası ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Önümüzdeki hafta sonu (22 Ocak) Orta Avrupa’dan sarkacak soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi Türkiye de kış şartlarını hissettirecek gibi görünüyor. 3-4 gün sürecek. Geçtiğimiz sistemden daha kuvvetli. Şimdiden söylüyorum ancak 10 günlük tahmin yapmak risklidir. +/- 1 gün olabilir. Takip etmiş olacağız.

İSTANBUL’DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞMUR OLASILIĞI VAR

Bugün ise tüm Karadeniz Bölgesi’nde yoğun kar yağışı var. Marmara’nın doğusunda karla karışık yağmur, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu’da akşama kadar kar yağışı var. İstanbul’da sıcaklık 8 derece öğleden sonra yağmur olasılığı var."

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR VAR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak. Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Hakkari'nin yükseklerinde ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 2

İstanbul: Parçalı bulutlu 5

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 7

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 8

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı
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