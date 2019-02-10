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Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kar ve karla karışık yağmur geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 04:26 | Son Güncelleme

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kar ve karla karışık yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Denizli, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ve İç Ege ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İç Anadolu Doğu Anadolu Orta ve Doğu Karadeniz

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