Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar ülkenin batı kesimlerinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yağmur ve sağanak görülmesi, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Muğla, İzmir ve Çanakkale çevreleri ile Aydın'ın kıyı, Balıkesir'in batı çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile yer yer buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre saat) eseceği öngörülüyor.