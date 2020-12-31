HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için kritik uyarı

Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için kritik uyarı

31.12.2020 21:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için kritik uyarı

Yeni yılın ilk gününde Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde sağanak bekleniyor. Bazı bölgeler için ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar ülkenin batı kesimlerinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

31 Aralık 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı... 2021 MPİ Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları öğrenmek için tıklayın!31 Aralık 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı... 2021 MPİ Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları öğrenmek için tıklayın!

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yağmur ve sağanak görülmesi, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Muğla, İzmir ve Çanakkale çevreleri ile Aydın'ın kıyı, Balıkesir'in batı çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile yer yer buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre saat) eseceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, yarın İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde bu akşam ve gece yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının çok bulutlu ve yağışların sağanak şeklinde olacağı, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın yağışların hafif sağanak şeklinde geçeceği öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı meydana gelmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kıyıda hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
AUZEF final sınavları ne zaman?AUZEF final sınavları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

İstanbul Boğazı’nda kaçak yılbaşı eğlencesine polis baskını

İstanbul Boğazı’nda kaçak yılbaşı eğlencesine polis baskını

MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi

İstanbul'da kartpostallık görüntüler

2021 Milli Piyango Amorti Sorgulama: Yılbaşı Özel Çekilişi amorti rakamları belli oldu mu? 2021 Amorti sayıları kaç çıktı?

Amorti rakamları belli oldu mu?

Bakan Koca’dan yeni yıl paylaşımı

Bakan Koca’dan yeni yıl paylaşımı

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.