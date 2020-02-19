Meteoroloji'den yoğun kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde güneyinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
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