Meteoroloji'den yoğun kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI



Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI



Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.