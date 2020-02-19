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Meteoroloji'den yoğun kar ve çığ uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2020 07:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimleri için yoğun kar, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde ise çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yoğun kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde güneyinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


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Anahtar Kelimeler:
çığ yoğun kar

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