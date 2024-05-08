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Meteoroloji'den yurt genelinde hafta sonu uyarısı! Bahar havası yerini yağmurlu ve serin günlere bırakıyor! İşte 5 günlük hava durumu

08.05.2024 17:31
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Ülke genelinde bahar havası devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için sıcaklık ve yağış uyarısı geldi. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil ülke genelinde sıcaklıkların cuma gününden itibaren 5 derece düşmesi bekleniyor. Marmara'da poyraz kuvvetli ve soğuk esecek. Cumartesi ise tüm yurtta sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İşte yurt genelinde 5 günlük hava tahminleri...

Meteoroloji'den yurt genelinde hafta sonu uyarısı! Bahar havası yerini yağmurlu ve serin günlere bırakıyor! İşte 5 günlük hava durumu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde etkili olan bahar havasıyla birlikte güneşli günler yerini Balkanlar'dan gelen sonbahar havasına bırakıyor. Cuma ve cumartesi günleri başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere serin ve yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü İstanbul'da sıcaklığın 14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

UZMAN İSİM UYARDI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcaklık ve yağışlarla ilgili uyarı yaparak "Marmara ve Ege ye yağmur cuma günü. Sıcaklık ortalamada ama hafta sonu yağışla birlikte Marmara ve Karadeniz’de ortalamanın altına iner. İstanbul'da hafta sonu ortalamanın altına inecek cuma 18 derece, yağış cuma günü. Hafta sonu da hava serin ısınma, 15 Mayıs’tan sonra olacak" dedi.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere cuma ve cumartesi günleri yurdun büyük bölümünde sağanak yağış hakim olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritaları...

9 MAYIS PERŞEMBE

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10 MAYIS CUMA

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11 MAYIS CUMARTESİ

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12 MAYIS PAZAR

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13 MAYIS PAZARTESİ

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur sıcaklık
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