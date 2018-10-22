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Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 01:01 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Türkiye genelinde 22 Ekim Pazartesi günü havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

SICAKLIK 4 - 5 DERECE DÜŞECEK

Sıcaklıkta ise hafta ortalarından sonra hâlihazırdaki değerler üzerinden 4-5 derecelik düşüş yaşanabilir.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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