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Meteoroloji'den yurt geneline kar ve karla karışık yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 07:57 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken Ege'nin kıyı bölgeleri hariç tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altında olacak. Yağışların yurt genelinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yurt geneline kar ve karla karışık yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde doğusu ile akşam saatlerinden itibaren Çanakkale dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu,kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 3°C
Çok bulutlu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra il geneli hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli yağmur gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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