Meteoroloji'den yurt geneline kar yağışı uyarısı

Pazar günü ülke genelinde, Pazartesi günü kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) aratacak olan hava sıcaklığının, Salı gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı (6 ila 15 derece) tahmin ediliyor.

MGM'de yer alan bilgilere göre Pazar günü Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Ege ve Akdeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Pazartesi günü Ege, Marmara ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlı hava etki gösterecek. Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı yaşanacak.

SALI GÜNÜ YURT GENELİNDE YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Sıcaklıkların daha fazla düşeceği salı günü yurt genelinde yağışlar etkisini gösteriyor. Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta karla karışık yağmur bekleniyor.

Çarşamba günü yurdun büyük kesiminde kar yağışı kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Ankara ve Bolu'daki kar Marmara'da karla karışık yağmur olarak kendini gösterecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı çarşamba günü hissedilir derecede düşecek

Perşembe günü yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürecek. Akdeniz kıyılarında ise yer yer güneşli ve yağmurlu bir hava görülecek. Perşembe günü de başta İstanbul olmak üzere Kuzey'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İç Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Haftalık Hava Durumu

(21 - 27 Mart 2021)

Pazar günü ülkemiz genelinde, Pazartesi günü kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) aratacak olan hava sıcaklığının, Salı gününden itibaren tüm yurt ta hissedilir derecede azalacağı (6 ila 15 derece) tahmin ediliyor. pic.twitter.com/cx3E7lteWY — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 20, 2021



