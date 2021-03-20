HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den yurt geneline kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yurt geneline kar yağışı uyarısı

20.03.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), soğuk havaların yeniden geri döneceğini ve yurt genelinde kar yağışının hakim olacağını açıkladı.

Meteoroloji'den yurt geneline kar yağışı uyarısı

Pazar günü ülke genelinde, Pazartesi günü kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) aratacak olan hava sıcaklığının, Salı gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı (6 ila 15 derece) tahmin ediliyor.

MGM'de yer alan bilgilere göre Pazar günü Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Ege ve Akdeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Pazartesi günü Ege, Marmara ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlı hava etki gösterecek. Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı yaşanacak.

Uzmanlardan uyarı: Sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağızUzmanlardan uyarı: Sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız

SALI GÜNÜ YURT GENELİNDE YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Sıcaklıkların daha fazla düşeceği salı günü yurt genelinde yağışlar etkisini gösteriyor. Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta karla karışık yağmur bekleniyor.

Çarşamba günü yurdun büyük kesiminde kar yağışı kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Ankara ve Bolu'daki kar Marmara'da karla karışık yağmur olarak kendini gösterecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı çarşamba günü hissedilir derecede düşecek

Perşembe günü yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürecek. Akdeniz kıyılarında ise yer yer güneşli ve yağmurlu bir hava görülecek. Perşembe günü de başta İstanbul olmak üzere Kuzey'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İç Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
13-19 Mart koronavirüs tablosu13-19 Mart koronavirüs tablosu
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

En yüksek ve en az vaka görülen iller|Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var?

En yüksek ve en az vaka görülen iller hangileri?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Ankara Mutabakatı hazırlıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Ankara Mutabakatı hazırlıyoruz

Haftalık vaka sayısı tablosu açıklandı | İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı kaç?

13-19 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Muş'ta PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Muş'ta terör operasyonu

Gaziantep'te babasını darbedip kendisini eve kilitleyen şahıs operasyonla etkisiz hale getirildi

Hareketli dakikalar! Operasyonla etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.